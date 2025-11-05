Syytteessä on kyse tapahtumista ravintola Teatterissa kesäkuussa 2023.
Syyttäjä vaatii ehdotonta vankeutta miehelle, joka syyttäjän mukaan pahoinpiteli törkeästi perussuomalaisten entisen kansanedustajan Tom Packalénin helsinkiläisessä ravintolassa.
Syytteessä on kyse tapahtumista ravintola Teatterissa kesäkuussa 2023. Syyttäjän mukaan kolmikymppinen mies löi Packalénia ensin nyrkillä kasvoihin niin, että tämä kaatui. Sen jälkeen syytetty vielä potkaisi Packalénia pään alueelle, syytteessä sanotaan.
Syytetty ei toimittanut käräjäoikeudelle kirjallista ennakkovastausta, josta ilmenisi hänen kantansa syytteeseen. Syyttäjän haastehakemuksesta ilmenee, että mies oli tapahtuma-aikaan ehdollisessa vankeudessa.
Käräjäoikeus antaa tuomion asiassa kahden viikon päästä.
Packalén oli perussuomalaisten kansanedustaja vuosina 2011–2023. Sittemmin hän on työskennellyt Helsingin poliisissa sekä toiminut Helsingin kaupunginvaltuustossa.