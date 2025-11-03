Poliisi tutkii Nakkilan yhteiskoulussa tapahtunutta väkivallantekoa törkeänä pahoinpitelynä.

Lounais-Suomen poliisi tutkii maanantaina 3. marraskuuta Nakkilan yhteiskoulussa ilmoitettua väkivallantekoa, jossa alle 15-vuotiaan oppilaan epäillään pahoinpidelleen koulun opettajaa välitunnilla aamupäivällä.

Asiaa tutkitaan törkeänä pahoinpitelynä, joten teko on ollut vakava.

Alustavien tietojen mukaan pahoinpitelyssä ei käytetty apuvälineitä. Ensihoito vei opettajan tarkastettavaksi sairaalaan.

Epäilty poistui tapahtuman jälkeen paikalta. Epäillyn nimi on poliisin tiedossa, mutta häntä ei ole vielä tavoitettu. Poliisilla ei ole syytä epäillä epäillyn aiheuttavan vaaraa muille.

Poliisi kertoo, ettei anna asiasta tarkempia tietoja epäillyn nuoren iän takia.