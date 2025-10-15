Black Swahn -elokuva saavutti suursuosion vuonna 2010.

Näyttelijä Mila Kunis paljastaa Vogue-lehdelle valmistautumisestaan vuoden 2010 hittielokuva Black Swanin kuvauksiin.

Kunis näytteli elokuvassa ammattitanssijaa. Elokuvan pääosassa nähtiin Natalie Portman.

– Valmistumiseni koostui paljon tanssimisesta ja hyvin vähän syömisestä. Tiedän, että tätä ei pitäisi sanoa, mutta se on totuus. Join paljon liemiä ja tanssin 12 tuntia päivässä, Kunis kertoo lehdelle.

Kunikseen mukaan valmistautumiseen oli varattu vain kolme kuukautta, mutta hänen ja Portmanin onneksi aika oli todellisuudessa puoli vuotta, sillä elokuvan rahoituksen saamisessa kesti odotettua kauemmin.

Kunis muistaa saaneensa myös kivuliaita vammoja elokuvan monien tanssikohtausten takia. Hänen olkapäänsä muun muassa meni sijoiltaan.

– Kuvasimme tanssikohtauksia tuntikausia ja minulla oli mustelmia kyljissäni, sillä minua nosteltiin yhä uudelleen ja uudelleen, Kunis sanoo.

Voguen haastattelussa Natalie Portman kertoo ehdottaneensa hyvää ystäväänsä Kunista elokuvan ohjaaja Darren Aronofskylle, sillä tiesi Kuniksen tanssitaustasta.

Kunis näyttelee elokuvassa Portmanin roolihahmon viettelevää kilpailijaa.

Elokuvan budjetti oli vaatimattomat 13 miljoonaa dollaria, mutta se tuotti maailmanlaajuisesti lähes 330 miljoonan dollarin lipputulot. Natalie Portman voitti parhaan naispääosan Oscar-palkinnon lumoavasta roolistaan.

Lähde: People