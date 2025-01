The Substance -hittielokuvan groteskit maskeeraukset tekivät tuhojaan näyttelijän kasvoille

Margaret Qualley paranteli The Substance -elokuvan maskeerausten jättämiä jälkiä vuoden.

Viime vuoden yhdeksi puhutuimmaksi ja kehutuimmaksi elokuvaksi nousseen The Substancen toinen päätähti Margaret Qualley, 30, kertoo tuoreessa podcast-haastattelussa, että hittielokuvan yliampuvat maskeeraukset jättivät jälkensä hänen kasvoihinsa.

Näyttelijän mukaan paranemisprosessi oli pitkä.

– Minulla kesti arviolta vuoden verran toipua fyysisesti siitä kaikesta, Qualley paljastaa Happy Sad Confused -podcastin haastattelussa.

The Substance -elokuvassa 50 vuoden iän ylittänyt ex-filmitähti Elizabeth (Demi Moore) saa yllättäen potkut suositusta fitness-tv-ohjelmastaan. Kenkää saanut tähti saa kuulla mystisestä Substance-huumeesta, joka muuttaa hänet hetkellisesti nuoreksi ja kauniiksi Sueksi (Qualley). Aineeseen liittyy vain yksi sääntö, jota on noudatettava poikkeuksetta: viikko per kroppa.

Margaret Qualley on The Substance -elokuvan Sue.

Qualleyn mukaan elokuvan alun kohtaus, jossa näytetään hänen roolihahmoaan kävelemässä kadulla hame yllään, kuvattiin todellisuudessa vasta tuotannon loppupuolella. Näyttelijän mukaan kohtauksessa ei voitu näyttää hänen kasvojaan, sillä ne olivat "niin paskana".

Näyttelijä kertoo, että hänen The Substance -maskeerauksesta aiheutuneet iho-ongelmansa näkyvät hänen kasvoillaan myös Kinds of Kindness -elokuvassa, joka kuvattiin The Substancen jälkeen.

– Kinds of Kindness -hahmollani oli akne. Todellisuudessa se oli maskeerauksesta johtuvaa akneani.

Qualley kuvailee olevansa ällistynyt ja kiitollinen The Substancen saamasta vastaanotosta.

– Demi ja minä työskentelimme niin kovasti tätä varten. Kuvaukset kestivät viisi kuukautta, se oli todella intensiivistä. Se oli palkitsevaa ja tuskallista, hän tunnelmoi.

Demi Moore palkittiin vastikään Parhaan musikaali- tai komediaelokuvan naispääosan Golden Globe -palkinnolla. Qualley kertoo podcast-haastattelussa olevansa valtavan onnellinen kollegansa puolesta.

– Rakastan häntä niin paljon. Olen oppinut häneltä todella paljon ja rakastan viettää aikaa hänen kanssaan. Sain oikeasti ja aidosti ystävän tämän kokemuksen (The Substance -kuvausten) kautta, Qualley iloitsee.

Margaret Qualley (vasemmalla) ja Demi Moore tähdittävät The Substance -elokuvaa./All Over Press