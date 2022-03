Presidentti Zelenskyi soitti videopuhelun näyttelijäpariskunta Ashton Kutcherille ja Mila Kunisille: "Olen kiitollinen"

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ylisti henkilökohtaisesti näyttelijäpariskunta Mila Kunisia ja Ashton Kutcheria Twitterissä, sillä he ovat keränneet jo yli 30 miljoonan dollarin hyväntekeväisyyspotin ukrainalaisten auttamiseksi.

– He olivat ensimmäisten joukossa, jotka vastasivat suruumme. He ovat jo keränneet 35 miljoonaa dollaria pakolaisten auttamiseksi. Olen kiitollinen heidän tuestaan. Olen vaikuttunut heidän päättäväisyydestään. He inspiroivat maailmaa, Zelenskyi kirjoitti twiitissään.