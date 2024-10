Tästä syystä Mila Kuniksen ja Ashton Kutcherin avioliitto toimii: "Uskon, että siinä on se kipinä"

Näyttelijä Mila Kunis kertoo, miten on saanut parisuhteensa toimimaan näyttelijämiehensä Ashton Kutcherin kanssa.

Pariskunta on ollut naimisissa jo lähes 10 vuoden ajan.

– Minä ajattelen edelleen, että me olemme nuoria ja tunnemme itsemme nuoriksi. Uskon, että siinä on se kipinä.

– Me myös nauramme ihan kaikelle, hän jatkaa.

Näyttelijäparilla on kaksi lasta Wyatt , 9, ja Dimitri, 7. Kunis ei ajattele, että tuleva 10-vuotishääpäivä on niinkään suuri saavutus.

– Se on vasta 10 vuotta. Ei se oikeastaan ole edes pitkä. Katson vanhempiani ja he ovat olleet yhdessä 50 vuotta. Se on pitkä aika.