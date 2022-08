Ashton Kutcher kärsi harvinaisesta sairaudesta – vaikutti näköön, kuuloon ja tasapainoon

Näyttelijä Ashton Kutcher , 44, kertoi pari vuotta sitten diagnosoidusta autoimmuunisairaudesta, joka vaikutti hänen näköönsä, kuuloonsa ja kävelemiseensä. Kutcher avautui sairaudestaan National Geographicin Running Wild with Bear Grylls: The Challenge -sarjan tulevassa jaksossa.

Kutcher on näytellyt muun muassa 70’s Show - ja Miehen puolikkaat -tv-ohjelmissa. Hänen vaimonsa on näyttelijä Mila Kunis, ja heillä on kaksi lasta: Wyatt Isabelle ja Dimitri Portwood Kutcher.