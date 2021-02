Miksi sulkutoimet otetaan käyttöön vasta nyt? Näin pääministeri Marin perusteli, miksi aiemmin ei voitu toimia: "Meillä ei tietenkään ole absoluuttista totuutta"

– Jos me toimimme liian aikaisin, meillä ei ole juridisia edellytyksiä toimia näin painavien toimivaltuuksien osalta. Mutta jos me odotamme liian myöhään, tilanne pääsee niin pahaksi, että taudin etenemisen katkaiseminen on paljon vaikeampaa.

– Mutta tietenkään tällaista varmuutta täydellisestä totuudesta kenelläkään ei ole. Voidaan esittää arvioita, että sulun pitäisi tapahtua aiemmin tai sen pitäisi tapahtua myöhemmin. Me kaikki tiedämme, että meillä on yhteiskunnassa erilaisia näkemyksiä siitä, mikä on riittävästi, mikä on liian vähän, mikä on liian aikaisin ja mikä liian myöhään. Tämä on hallituksen arvio, ja me tulemme toimimaan tämän suunnitelman pohjalta.