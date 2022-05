Miksi Rob Kardashian ei osallistunut siskonsa häihin Italiassa? Lähde paljastaa syyn

– Rob ei tuntenut oloaan kotoisaksi osallistua Kourtneyn häihin, koska hän ei pidä spektaakkeleista, nimetön lähde paljastaa E! Newsille . – Se ei vain ole hänen juttunsa, ja hänestä on tullut hyvin yksityinen henkilö.

Rob Kardashian on miltein kokonaan kadonnut julkisuudesta.

/All Over Press

/All Over Press

Päätöksestä ei aiheutunut mitään draamaa. Perhe ymmärtää täydellisesti mistä on kyse.

Robin ratkaisu pysytellä valokeilan ulkopuolella ei välttämättä tule kovinkaan suurena yllätyksenä. Rob on Kardashian-klaanin ainoa, joka on välttellyt mediahuomiota viimeiset vuodet. Tosin tarkkasilmäiset fanit bongasivat hänet äskettäin The Kardashian- sarjasta. Hänen uskotaan vilahtaneet sarjan viidennessä jaksossa Krisin synttäreillä, mutta tietoa ei ole vahvistettu.