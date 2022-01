Kourtney Kardashian luottaa perheensä apuun unelmahäitä järjestäessään

Lähipiiri paljasti yksityiskohtia tosi-tv-tähti Kourtney Kardashianin , sekä The Blink-182 -yhtyeen rumpali Travis Barkerin häiden järjestelyistä Hollywoodlife -sivustolle.

– Kourtneylla on visio, jonka hän toteuttaa yhdessä läheistensä kanssa saadakseen unelmiensa päivän.

Hollywoodlife -sivuston mukaan Kourtney haluaisi häidensä pidettävän jo tänä vuonna ja mahdollisesti katselee sopivaa päivää tulevalle kesälle. Pariskunta on kuitenkin joustava ja haluaisi COVID-19 pandemian rauhoittuvan ennen suurta päivää.

Juhlajärjestäjä Mindy Weiss, joka yleensä järjestää Kardashianien juhlia työskentelee kuitenkin tiiviisti perhettä auttaakseen ja on laittanut jo pyörät pyörimään suunnittelun osalta.

Tuleva aviomies Barker on antanut Kourtneylle vapaat kädet järjestelyjen suhteen, koska uskoo että tosi-tv-tähdellä on parempi visio tulevista juhlista ja haluaa että päivä on täydellinen tulevalle vaimolleen.