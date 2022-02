Miksi Putin määräsi ydinaseet valmiustilaan? Tässä mahdolliset syyt

– Ne ovat valtion henkivakuutus. Ydinaseiden ainoa todellinen käyttötarkoitus on pelottaminen.

Ison-Britannian ja Yhdysvaltain tiedustelutietojen mukaan Ukrainan vahva vastarinta on tullut yllätyksenä Venäjälle.

Zelenskyin toiminnalla suuri merkitys

Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on sanonut puolustavansa maataan loppuun saakka. Hänen on kerrottu kieltäytyneet esimerkiksi evakuoinnista. Pesun mukaan tällä on suuri merkitys.