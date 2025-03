Sami Kapanen löi pöytään raa'an totuuden Pelicansista – "Joukkue sokaistui"

Pelicans koki ison pettymyksen lauantaina, kun se hävisi SM-liigan viidennen playout-ottelun Jukureille. Tämä tiesi sitä, että Pelicansin kausi jatkuu liigakarsinnoissa Mestiksen mestaria vastaan. Pelicansin päävalmentaja Sami Kapanen täräytti pöytään raakaa tekstiä Jukurit-sarjan päättymisen jälkeen.

Pelicans jäi runkosarjassa sijalle 15, mikä tiesi sitä, että sen kausi jatkui playout-vaiheessa. Siellä vastaan tuli Jukurit, jonka kohtalo oli ratkennut jo aikapäiviä sitten.

Asetelma näkyi ottelusarjan alkuvaiheilla.

– Annoimme niin paljon etumatkaa henkisellä puolella kolmen ensimmäisen ottelun aikana. Vaikka voitimme ensimmäisen ottelun, niin emme olleet siinä henkisesti läsnä. Emme pelanneet omaa peliämme neljän ensimmäisen matsin aikana. Ehkä eilen Mikkelissä oli jo tiettyjä toteutuksen piirteitä läsnä, mutta pelasimme nyt vasta meidän omaa peliämme, Pelicansin päävalmentaja Sami Kapanen perkasi lauantaina Lahdessa MTV Urheilulle.

Kapasen mukaan muun muassa erikoistilannepelaaminen aiheutti Pelicansille harmaita hiuksia sarjan aikana. Jukurit puolestaan latoi sarjan kolmannessa ottelussa peräti kahdeksan ylivoimamaalia Pelicansin verkkoon. Kaiken lisäksi itse ratkaisu eli Peter Abbandonaton viidennen ottelun jatkoerämaali syntyi ylivoimalla. Jukurit vei sarjan nimiinsä voitoin 4–1.

– Pitää nostaa heille hattua siitä, miten he tulivat sarjaan. He olivat erittäin innostuneita, energisiä, itsevarmoja ja heillä oli itseluottamusta omaan tekemiseen, mikä vain kasvoi, kun he saivat onnistumisia. Tuosta pitää antaa krediittiä heille. He näkivät mahdollisuuksia ja he eivät pelänneet haasteita. Meidän pitää pystyä tuohon samaan. Meidän pitää nähdä mahdollisuuksia. Jos näemme vain ongelmia, niin silloin tie on aika lyhyt. Näen, että olemme nyt henkisesti paremmassa tilassa kuin mitä olimme ottelusarjan alussa. Niin iso pettymys kuin tämä onkin, niin tuntuu siltä, että pukukoppi oli pelin jälkeen levollisempi ja valmiimpi aloittamaan seuraavan ottelusarjan, mitä se oli vielä viime viikolla. Olemme menossa oikeaan suuntaan, Kapanen toteaa itsevarmasti.

Pelicans ei ollut oikeassa henkisessä tilassa Jukurit-sarjassa, sanoo lahtelaisjoukkueen päävalmentaja Sami Kapanen.

Vääryydestä yli

Kapanen myöntää raa’an totuuden Pelicansin nykyryhmästä puhuessaan.

– Isoin haaste on ollut se, että joukkue sokaistui niihin puheisiin, että ”kyseessä on viimeisen kauden vuoden finaalijoukkue”, joka pelaa ”sitä ja tätä”. Se viime vuoden finaalipaikka on kuitenkin aikana kaukana. Välissä on pelattu 60 runkosarjaottelua ja niin edelleen. Se joukkue, mikä silloin oli, ei ole tässä nyt. Ei tuossa tarvitse kuin sen, että muutama pelaaja tai valmentaja vaihtuu. Silloin kokonaisuus on aivan erilainen, Kapanen miettii.

Kapasen mukaan Pelicans ei meinannut päästä yli runkosarjan lopun nihkeästä käänteestä.

– Silloin kun tulin tänne, niin saimme lentävän startin. Käänsimme seitsemän ottelun tappioputken seitsemän ottelun pisteputkeksi. Siellä oli paljon hyvää ja kamppailimme runkosarjan viimeiselle minuutille asti pudotuspelipaikasta. Ehkä tuo koitui meidän kohtaloksemme. Emme pystyneet käsittelemään pettymystä siitä, että emme pelaa pudotuspelejä. Vielä kun runkosarjan viimeinen TPS-ottelu päättyi onnenkantamoiseen, mikä lähetti meidät playout-peleihin. Jäimme jotenkin kiinni siihen, että tämä on ikään kuin vääryys, Kapanen myöntää.

– Meillä oli jonkinlainen kiiltokuva siitä, että meidän pitäisi olla pelaamassa pudotuspelejä. Luulen, että meidän on nyt helpompi lähteä seuraavaan ottelusarjaan, kun realiteetit ovat kohdallaan ja ymmärrämme sen, että miten paljon nämä pelit vaativat henkisellä puolella. Nöyrryimme nyt hyväksymään sen, että olemme näissä peleissä mukana. Meidän pitää nyt palata siihen meidän näköiseen jääkiekkoon, toteuttaa sitä ja uskoa, että se tuottaa tietynlaiseen lopputulokseen ja nähdä sitä kautta valoa tunnelin päässä, Kapanen perkaa.

Vaikka Kapanen vihjaili Jukurit-sarjan aikana siitä, miten Pelicansin "pitää saada keskittyä itse jääkiekkoon", hän vakuuttaa, että joukkue on saanut täyden työrauhan kevään ratkaisuhetkien keskellä.

– Täällä (Lahdessa) on ollut kaikenlaisia asioita, mutta nyt tunnelma on levollinen. Meille on annettu työrauha. Ammuimme enemmän itseämme nilkkaan sen suhteen, että mikä se meidän henkinen tila oli ennen tätä Jukurit-sarjaa. Satutimme itseämme liikaa siinä, kun emme suostuneet hyväksymään sitä, miten isoja pelejä nämä ovat ja miten paljon näihin pitää pystyä investoimaan, jotta pystyy pärjäämään.

– Olimme ikään kuin ”tiltti”-tilassa, missä emme nähneet ratkaisuja ongelmiin. Nyt olemme tuon suhteen hyvässä tilassa. Olen nyt paljon luottavaisempi kuin mitä olin edelliseen ottelusarjaan lähdettäessä, Kapanen vakuuttelee.

Pelicans kohtaa liigakarsinnoissa joko Jokerit tai IPK:n. Mestiksen finaalisarja on maanantaina Jokereille katkolla Espoossa.