Miksi nämä perussuomalaisten ääniharavat jäivät ilman ministeripaikkaa? Tutkija arvioi

– Tilanne on aina se, että ministeriksi halukkaita ja päteviä henkilöitä on enemmän kuin jaettavia salkkuja. Tässä on haettu kokonaisratkaisua, että ministerinsalkkujen hoitajaksi löytyy ihmisiä, joilla on riittävä poliittinen kokemus ja asiaosaaminen, Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä arvioi.