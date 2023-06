Sauli Niinistö koki uransa kiusallisimman hetken vuonna 2010 – voiko Jussi Halla-ahoa odottaa sama kohtalo? "Tuottaa varmasti protestiääniä"

Tavallisesti puhemiesäänestys on läpihuutojuttu.

Äänestystuloksen on tulkittu johtuneen Niinistön johtamistyylistä. Hän oli myös pitänyt eduskunnassa tiukkaa kulukuria.

– Minä elän kuin opetan. Jostain kumman syystä minuun on iskostunut sellainen ajatus, että jos pelataan veronmaksajien rahoilla, niiden kanssa pitää pelata erityisen tarkasti, Niinistö sanoi MTV:n presidenttitentissä vuonna 2012 .

Yli 14 000 euron palkkapussi ja tehtävä poliittisen kamppailun yläpuolella – tällainen on puhemiehen pesti

Tuleeko protestiääniä?

– Jussi Halla-aho on varsinkin opposition puolella voimakkaita tunteita herättävä hahmo. Hänellä on tiettyä historiaa: rikostuomio kansanryhmää vastaan kiihottamisesta ja uskonrauhan rikkomisesta, mitkä ovat korkeimmassa oikeudessa vahvistettu. Tämä tuottaa varmasti protestiääniä puhemiestä äänestettäessä.

– Joitain yksittäisiä (protestiääniä) siellä saattaa olla, mutta normaalin suomalaisen poliittisen kulttuurin mukainen ratkaisu on se, että hallitusryhmistä tuetaan perussuomalaisten nimittämää puhemieskandidaattia.

– Perinteisesti on mennyt niin, että kun hallituksen toiseksi suurin puolue on nimennyt oman kandidaattinsa, niin häntä on äänestetty omasta puolueesta, mutta myös hallitusryhmien puolelta, hän sanoo.