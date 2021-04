Miksi lasitavarat poksahtelevat sirpaleiksi täysin yllättäen? Ilmiö voi säikäyttää pahanpäiväisesti, mutta sille on selkeä selitys

Keväällä 2019 heräsin aamulla ja katsoin parvekkeen oven läpi, että lasi on hajonnut. En siis kuullut tai nähnyt hajoamista. Asun toisessa kerroksessa, joten sitä ei ole hajotettu ulkoapäin. Kiinteistöhuollosta/lasifirmasta sanottiin, että lasi ikään kuin elää, eli pinta oli jotenkin jännittynyt ja siksi se räjähti. – nimetön lukija

Minulla on ollut tuo olohuoneen pöytä jo yli 12 vuotta, ja ainakin kolmessa muutossa se on ollut mukana täällä Norjassa. Täältä ostettu, en muista enää minä vuonna, mutta ihan huonekaluliikkeestä. Itse pöytä (paksu lasi päällä) painaa todella paljon, eikä sitä jaksa yksinään siirrellä. Vuonna 2019, 25. marraskuuta olin itse iltavuorossa, kun avomies laittoi viestiä, että lasilevy (maitolasia) oli yhtäkkiä tipahtanut. Minä vaan, että mitä ihmettä ja miten se on mahdollista. Eikä löytynyt vastausta. Olisiko liikahtanut jostain syystä ja tipahtanut siihen. Haurastunut jostain syystä? Tämän jälkeen tehtiin kotikonstein vanerilevystä uusi. Luulisi nyt kestävän ainakin jonkin aikaa.

– Sari Sormunen