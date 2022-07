Kerrostaloasunnossa asuva Neea sai yllättävän puhelun kesken helteisen päivän – parvekelasi pamahti säpäleiksi kuumuudessa

Parvekkeella voi olla jopa 60 astetta

– Asuntoni on ollut todella kuuma helteillä ja parveke myös. Parvekkeen kaidetta ei pysty edes koskemaan, kun se on tulikuuma, Pimiä kertoo.

Lasin rikkoutuminen ei johdu yksin kuumuudesta

– Lämpötilan vaihtelut voivat kyllä edesauttaa lasin rikkoutumista, mutta kyllä siellä taustalla on jokin muu syy. Esimerkiksi jännitystila, jossa lasi on taipunut. Myös valmistusvaiheessa on voinut tapahtua virhe, lasin kulmassa joku lohkeama tai lasin pintajännite on huono, Maaninka kertoo.