Miksi koronatestaus onnistuu joissain maissa toisia paremmin? Saksa, Etelä-Korea ja Islanti testauksen huippumaita

The Guardian -lehti selvitti, miten koronatestaus on kehittynyt eri maissa.

Kiina

Kiina on tällä hetkellä muita maita edellä koronatestauksessa, mikä ei tietenkään ole kovin yllättävää, ottaen huomioon sieltä lähteneen sars-epidemian vuosina 2002–2003. Maaliskuun loppuun mennessä Kiina oli tehnyt yli 320 000 koronatestiä.

– Koska olemme käyneet läpi kaikki nämä tapahtumat aiemmin, tiedämme, kuinka tärkeää on saada toimiva testi. Siksi yritimme saada tuloksia mahdollisimman pian, kertoi ryhmää vetänyt Leo Poon The Guardianille.

Saksa

Etelä-Korea

Etelä-Korea on ollut kaikista edistyksellisin koronatestauksen ja sairaiden eristämise suhteen. Toisin kuin esimerkiksi Isossa-Britanniassa, missä pääministeri Boris Johnson totesi lausunnossaan, että ”korona voi levitä hieman lisää”, Etelä-Koreassa terveysviranomaiset ymmärsivät nopeasti Wuhanin esimerkin avulla, että tarttuva tauti voi levitä nopeasti hyvin laajoille alueille.

Etelä-Korea priorisoi koronapositiivisten ihmisten tunnistamista ja eristämistä, ja pystyy suorittamaan noin 15 000 testiä päivässä. Maa oli maaliskuun loppuun mennessä suorittanut yli 300 000 testiä ilmaiseksi. Lisäksi se oli kehittänyt drive-in-testauspisteet, jotka on sittemmin otettu käyttöön myös muualla maailmassa.

Islanti

Pieni ja varakas Islanti on testannut väestölukuunsa nähden enemmän ihmisiä kuin mikään muu maa, mukaan lukien oireettomia kansalaisia.

Islannin taloudellinen vauraus ja pieni väestöluku mahdollistavat sen, että se kerää tärkeää tietoa viruksen tosiallisesta esiintyvyydestä väestössä, kun taas muut maat testaavat lähinnä niitä ihmisiä, joilla on oireita.

Italia

Italia on tehnyt tähän mennessä noin 200 000 koronatestiä, mikä on toiseksi eniten heti Saksan jälkeen. Italia on myös johtanut pilottihanketta, jossa testattiin Venetsian lähellä sijaitsevan Vò-kaupungin kaikki 3 000 asukasta. Hankkeen tarkoituksen oli selvittää, voisiko koko yhteisön testaaminen auttaa hidastamaan taudin leviämistä.