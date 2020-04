Massatestauksilla ulos karanteenipiinasta? Osa italialaisasiantuntijoista epäilee, ettei strategia toimi

Milanin polyteknisen instituutin professori Davide Manca sanoo olevansa skeptinen. Milano on Lombardian alueen keskuspaikka, jossa asuu noin 10 miljoonaa ihmistä ja joka on ollut yksi maailman tiukimmin suljetuista alueista maaliskuun alusta lähtien. Virallisesti alueella on rekisteröity yli 11 000 covid-19-taudin aiheuttamaa kuolemaa.