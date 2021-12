Miksi koirat syövät kakkaa, ja onko se vaarallista? Asiantuntijat selittävät ilmiötä

Varsinkin pentukoirat syövät monia sellaisia asioita, joita niiden ei pitäisi – sisältäen usein myös ulosteita. Vaikka tapa on kieltämättä sangen ällöttävä, on se myös koirilla hyvin yleinen.

Miksi koirat syövät ulosteita?

– Olettaen, että koiralla on hyvin tasapuolinen ruokavalio, ravintoaineiden puuttumisen aiheuttama koprofagia on hyvin epätodennäköinen. Jos totta puhutaan, ulosteiden syöminen on lähes aina käytökseen perustava ongelma, ennemmin kuin fysiikkaan perustuva, Richter toteaa.