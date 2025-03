Miksi kaikki epäonnistuvat Max Verstappenin rinnalla? Entisen tallitoverin sanat nousivat taas pintaan

Tallitoveri Red Bull -tähti Max Verstappenin rinnalla on vaihtunut vuosien saatossa tiuhaan. Viimeisimpänä Verstappenin tieltä sai väistyä Liam Lawson.

Red Bull teki hollantilaisen De Telegraafin mukaan kovan kuskipäätöksen vain kahden kisan jälkeen, kun se päätti pudottaa kehnosti kautensa aloittaneen Liaw Lawsonin RB:lle ja nostaa Yuki Tsunodan uusiseelantilaisen tilalle.

Lawson nostettiin Red Bullille talvella, kun menestystalli osti konkarikuskin Sergio Perezin sopimuksen ulos.

Viime vuodet ovat olleet Red Bullin kuskiosastolla kaksijakoisia. Max Verstappen on ajanut neljään perättäiseen maailmanmestaruuteen, mutta samalla tallitoveri Perez ei kyennyt läheskään samanlaisiin suorituksiin kuin Verstappen.

Perez ajoi Red Bullilla täydet neljä kautta, mutta kesken kauden tehdyt kuskivaihdokset eivät suinkaan ole poikkeuksellisia Red Bullilla. Lawson-Tsunoda -vaihto mukaan lukien Red Bull on vaihtanut kuljettajaa vuodesta 2016 lähtien nyt jo kolmesti kesken kauden.

Lawsonin lisäksi Red Bull on potkinut pois myös Pierre Gaslyn ja Daniil Kvjatin kesken kauden.

Miksi Max Verstappen pesee tallitoverinsa?

Max Verstappen on ajanut Red Bullilla kaudesta 2016 lähtien, ja nyt Yuki Tsunodasta on tulossa jo kuudes Red Bull -tallitoveri Verstappenille.

Vielä kaudella 2017 Daniel Ricciardo onnistui päihittämään Verstappenin, mutta vuodesta 2018 lähtien hollantilaiskuski on pyyhkinyt tallitovereillaan lattiaa. Gasly, Alex Albon, Perez ja viimeisimpänä Lawson ovat kaikki jääneet tylyllä tavalla Verstappenin varjoon.

Mistä Verstappenin ylivoima oikein johtuu? Tuoreiden kuljettajauutisten keskellä Albonin vuonna 2023 High Perfomancelle antama haastattelu on noussut uudelleen esiin.

Albon pohti haastattelussa avoimesti syitä siihen, miksi tallitoverit epäonnistuvat rajusti Verstappenin rinnalla, vaikka Red Bullin auto on ollut aina todella kilpailukykyinen.

– Verstappenilla on todella uniikki ajotyyli. Minun ajotyylini on ehkä sulavampi, mutta tykkään autosta, jossa on hyvä etupää, ja joka on terävä ja suora. Niin pitää Maxkin, mutta hänen levelinsä terävyydessä ja suoruudessa on täysin eri tasolla, Albon pohjusti High Perfomancelle.

Albon vertaa Verstappenin toiveita ammuntavideopeleistä tuttuun herkkyysasetukseen, joka on asetettu aivan maksimiinsa, mikä johtaa siihen, että hiiri tai ohjain reagoi pieneenkin käden liikkeeseen todella herkästi.

– Siltä se tavallaan tuntuu. Autosta tulee niin terävä, että se saa sinut hiukan jäykistymään ja jännittymään, Albon kuvaili.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Alex Albon ja Max Verstappen ajoivat tallitovereina kausina 2019-2020./All Over Press

Albonin mukaan tämä johtaa kierteeseen, jossa ero Verstappeniin kasvaa kauden edetessä.

– Olin itse alkukaudesta hieman jäljessä, mutta en paljoa. Kauden aikana Max haluaa autostaan yhä terävämmän ja terävämmän, mikä tekee hänestä nopeamman ja nopeamman. Ja jotta sinä pysyisit hänen vauhdissaan, sinä alat ottamaan hieman enemmän riskejä, Albon kertoi.

– Saatat olla pari kymmenystä jäljessä jossain sessiossa, ja lisäät riskitasoa ja teet virheen tai ajat ulos. Menetät hieman itseluottamusta ja ero kasvaa. Seuraavan kerran, kun yrität taas kovemmin – uusi pyörähdys tai virhe. Siitä alkaa lumipalloefekti, ja aina, kun autosta tulee terävämpi, sinusta tulee jäykempi ja jännittyneempi.

Virheiden seurauksena kuljettajien itseluottamus ja luottamus autoon on kolhiintunut niin, ettei ajaminen ole enää rentoa, mikä näkyy karulla tavalla kierrosajoissa.

– Kuin missä tahansa lajissa, kun et ole flow-tilassa ja joudut todella miettimään asioita, ja menet mutkiin, etkä tiedä, miten auto tulee reagoimaan, se ei koskaan toimi.

Albon kertoi haastattelussa, että vaikeudet johtivat lopulta siihen, ettei hän enää nauttinut Red Bull -kuskina olemisesta, eikä ympärillä kuohunut mediamylläkkä auttanut tilannetta.

Nykyään Albon ajaa Williamsilla. Hän on aloittanut kautensa hienosti ja on kahden kilpailun jälkeen kuljettajien MM-taulukossa kuudentena.

F1-kausi jatkuu 4. - 6. huhtikuuta Japanissa.