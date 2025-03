Lähde: Red Bull teki järisyttävän päätöksen – floppikuski heivataan ulos vain kahden kisan jälkeen!

F1:ssä ajava Red Bull on päättänyt korvata kehnosti kautensa aloittaneen Liam Lawsonin Yuki Tsunodalla vain kahden kilpailun jälkeen, kertoo hollantilainen De Telegraaf.

Lehden mukaan Red Bullin johtoporras kokousti tiistaina Dubaissa. Mukana olivat muun muassa koko Red Bull -konsernin pääomistaja Chalerm Yoovidhya ja moottorivalmistajan Hondan edustajia.

Kokouksen seurauksena Red Bull on päättänyt nostaa RB:llä ajavan Yuki Tsunodan välittömästi Max Verstappenin rinnalle kehnosti ajaneen Liam Lawsonin tilalle. Japanilaisella Tsunodalla on moottorivalmistaja Hondan tuki, mikä on osaltaan helpottanut Red Bullin päätöstä.

Lawson puolestaan ottaa Tsunodan paikan sisartalli RB:llä.

Myös Motorsport.comin ja Sky Sportsin tietojen mukaan Red Bull viimeistelee parhaillaan kohuttua kuskivaihdosta.

Red Bullin on määrä tiedottaa kuskimuutoksistaan myöhemmin tällä viikolla.

23-vuotias Lawson nostettiin viime kauden päätteeksi Red Bullille, kun talli osti kokeneen Sergio Perezin sopimuksen ulos. Kauden ensimmäinen kisa päättyi Lawsonin osalta keskeytykseen ja Kiinassa hän ajoi 12:nneksi.

Aika-ajoissa Lawson on ollut surkea. Kiinassa hän jäi koko pakan viimeiseksi ja Australiassakin vasta 18. lähtöruutuun.

F1-kausi jatkuu Japanissa 4. - 6. huhtikuuta.