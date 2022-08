Miksei Suomi lopettanut turistiviisumien myöntämistä venäläisille kokonaan, kysyy Petteri Orpo – "Jos Baltian maat pystyvät, miksi me emme?"

– Kyllä kokoomukselle on herännyt kysymys siitä, miksi emme saman tien tehneet niin kuin Baltian maat ja lopettaneet kokonaan turistiviisumien myöntämistä. Varmasti erityistapauksiin olisi löytynyt keinot, Orpo sanoo.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) on todennut, ettei Schengen-alueen säännöstö mahdollista turistiviisumien täyskieltoja.

– Hallituksella on toki kaikkein paras tieto siitä mikä on mahdollista ja mikä ei, mutta täältä oppositiosta katsoen herää kysymys, että jos Baltian maat pystyvät, miksi me emme voisi tehdä samalla tavalla, Orpo toteaa.