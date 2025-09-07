Mikko Silvennoiselle sattui nolo moka heti tanssiharjoitusten alkumetreillä

Tanssikengät tuottivat päänvaivaa Mikko Silvennoiselle ensimmäisissä tanssiharjoituksissa.
Tanssii Tähtien Kanssa -tuotantokausi alkoi viime sunnuntaina esittelyjaksolla, jossa tutustuttiin tarkemmin tähtioppilaisiin ja kurkistettiin heidän ensimmäisiin tanssiharjoituksiinsa.
Harjoitusten alkamisen aikaan jaksossa näkyy, kuinka TTK-treeniksellä käy kova kuhina.
Euroviisujen selostajana tunnettu Mikko Silvennoinen tunnelmoi jaksossa olevansa iloinen ja innoissaan siitä, että tanssit viimeinkin starttaavat. Silvennoisen tähtiopettajana toimii Matti Puro.
Silvennoinen kuvailee ensimmäisten tanssitreenien jännittäneen ensimmäisen koulupäivän lailla. Tanssisaliin hän kuitenkin astelee jaksossa varmoin askelin.
– Katso heti, kun on korkkarit, tulee vähän ryhtiä, selostaja miettii ponnekkaasti.
Puro sen sijaan katsoo tarkemmin Silvennoisen valitsemia kenkiä.
– Tuota, sinulla on nyt eri parin kengät. Sinulla on ne vakiokengät toisessa jalassa ja toisessa on se korkeampi, Puro toteaa.
Samoilla vauhdeilla Silvennoinen suuntaa vaihtamaan kengistä toisen.
– No ne on molemmat kengät tosi tiukkoja, niin en huomannut, Silvennoinen selittää.
Silvennoisen ja Puron ensimmäinen TTK-tanssi tulee olemaan tango.