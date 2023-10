Tanssiraati arvioi – TTK:ssa todistettiin parinvaihtoviikolla jotain ennennäkemätöntä: "En ollut pysyä pöksyissäni"

– Siis mä en tiedä, mitä Sointulle on tapahtunut. Sointu oli aivan uusi ihminen siellä tanssiparketilla, hän oli tämän sunnuntain yllättäjä, aivan super hyvä. Ollaankin Ainon kanssa monesti toitotettu täällä Tanssiraadissa sitä, että nyt Sointu näytä sitä persoonaa siellä tanssilattialla, niin nyt näkyi, Lintunen hehkutti.

– Odotan Sointulta todella paljon tällä viikolla. Mitä tapahtuu, kun siinä on se vanha, tuttu ja turvallinen pari, Lintunen jatkoi.

– Ja lisäksi aika monet siellä työryhmäläisistä, jotka ovat pitkään TTK:ta tehneet, sanoivat sen jälkeen kun he olivat esiintyneet siinä tv-lähetyksessä, niin ne suosionosoitukset jotka he saivat, niin he eivät ole koskaan kuulleet sellaista.