Carolina-luotsilta valtava kulissipaljastus Mikko Rantasesta – "Meidän olisi pitänyt tietää"

Carolina Hurricanesin päävalmentaja Rod Brind’Amour teki ison kulissipaljastuksen Mikko Rantasen siirtosaagan taustoista.

Rantanen saapui Carolinaan tammikuussa osana jättikauppaa. Suomalaistähti yllättyi siirrosta valtavasti, eikä peli lähtenyt uudessa seurassa oikein missään vaiheessa kulkemaan totutulla tavalla.

Carolina teki Rantaselle jättimäisen jatkosopimustarjouksen, johon Rantanen ei kuitenkaan halunnut tarttua. Lopulta Carolina kauppasi suomalaisen Dallas Starsiin NHL:n siirtorajan alla.

Rantasen lähtö on herättänyt paljon puheita siitä, onko Carolina pelipaikkana tarpeeksi pelaajien mieleen. Carolinan päävalmentaja Rod Brind’Amour on nyt ottanut asiaan voimakkaasti kantaan tekemällä samalla merkittävän kulissipaljastuksen Rantasesta.

– Ei ole ollut yhtäkään kaveria, joka on lähtenyt täältä, koska ei ole tykännyt olla täällä. Paitsi Mikko. Hän kertoi saapuessaan, että on neljä joukkuetta, joissa hän suostuu pelaamaan, emmekä me ole yksi niistä. Oli siis 28 joukkuetta, joihin hän ei halunnut, Brind’Amour kertoo Adam Goldin 99.9 The Fan -ohjelmassa.

Brind’Amour uskoo, etteivät Rantasen lähdön syyt johdu niinkään pelillisistä asioista, vaan enemmänkin kaukalon ulkopuolisista.

– Mikko on ainoa pelaaja, jonka kanssa minä olen ollut tekemisissä, joka on sanonut, ettei tämä ole häntä varten. Luulen, että siihen liittyy muitakin asioita. Se ei johdu jääkiekosta, vaan Mikon perheestä – tämä ei ollut heitä varten. Arvostan sitä, että hän kertoi sen meille. Meidän olisi pitänyt tietää siitä ennen kauppaa, Brind’Amour sanoo.