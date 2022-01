Mikko Rantasen maalitili lihoi entisestään – ratkaisun hassutelleen joukkuetoverin kohtalo puhutti: "On eräänlainen vitsi, ettei hän ole tähdistöottelussa"

– Rehellisesti. On eräänlainen vitsi, että hän ei ole tähdistöottelussa. Hänen kautensa on ollut ihan uskomaton. Jos katsoo tuota rankkariakin, kärsivällisyyttä kiekon kanssa, taitoa ja tasapainoa. Se on aika uskomatonta. Jokaisen pitäisi äänestää häntä mukaan viimeisenä miehenä, sillä hän todella ansaitsee olla mukana Vegasissa, rankkarillaan ottelun ratkaisseen Kadrin joukkuetoveri Tyson Jost sanoi The Denver Postille ottelun jälkeen.