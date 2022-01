Juuse Saros ja Sebastian Aho valittiin NHL:n tähdistöotteluun

Aholle valinta on jo uran toinen, mutta Saros osallistuu tapahtumaan ensimmäistä kertaa. Aho edustaa tapahtumassa Metropolien divisioonaa ja Saros Keskistä divisioonaa.

Upeaa kautta pelaava Aho on ollut tällä kaudella joukkueensa tärkeimpiä pelaajia. Suomalaistaituri on nakuttanut 31 ottelussa 37 tehopistettä. Aho on ylivoimaisesti joukkueensa paras pistemies.