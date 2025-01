Mikko Rantanen teki lupaavan kulissipaljastuksen synkästä NHL-kohtalosta – "Hyvältä näyttää"

NHL:ssä pelaavan Colorado Avalanchen suomalaistähti Mikko Rantanen teki lupaavan paljastuksen kaksi vuotta loukkaantuneena olleen Gabriel Landeskogin tilanteesta.

Landeskogia, 32, on koeteltu äärimmäisellä tavalla, sillä hän on huilannut kaksi edellistä NHL-kautta kokonaan polven rustovaurion vuoksi. Viime viikkoina ruotsalaistähdestä on kuitenkin liikkunut positiivisia signaaleja.

Mikko Rantanen kertoo MTV Urheilulle, että Landeskog on jo pystynyt aika ajoin käymään joukkueen kanssa jäällä.

– Hän on pitkän aikaa ollut jo pois ja tehnyt paljon kuntoutusta ympäri Amerikkaa eksperttien kanssa. Nyt hän on ollut viimeisen kuukauden takaisin Denverissä ja ollut välillä aamujäilläkin meidän kanssamme. Hyvältä on näyttänyt ainakin minun silmääni, Rantanen sanoo.

– Hän pyörii hallilla ja on aina siellä, jos joku tarvitsee. Hän on ihan tiimiäijä edelleen. Kiva, että hän on ollut päivittäisessä tekemisessä mukana enemmän kuin ennen, Rantanen iloitsee.

Ennen piinaavaa polvivammaansa kapteeni Landeskog kuului yhdessä Rantasen, Nathan MacKinnonin ja Cale Makarin kanssa joukkueen ykköstähtien joukkoon, joten hänen poissaolonsa on jättänyt merkittävän loven Colorado-miehistöön.

Päävalmentaja Jared Bednar jakoi myös hiljattain medialle lupaavia kommentteja Landeskogin tilanteesta. Coloradossa toivotaan, että Landeskog pystyisi palaamaan kaukaloon vielä tämän kauden aikana.

– Toivomme niin. Hän on hyvillä mielin ja minusta tuntuu, että hän on edistynyt (kuntoutuksessaan). Siinä kaikki, mitä voin sanoa, Bednar sanoi.