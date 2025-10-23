Helsingin akvaariokeskuksen valtameriallas uusitaan ja interaktiivisuutta lisätään.

Ensi vuonna 24 vuotta täyttävä Helsingin akvaariokeskus remontoidaan laajalti. Sea life Helsinki sulki ovensa maanantaina ja avautuu heti ensi vuoden alussa.



Akvaariokeskuksen tiedotteessa kerrotaan, että osana uudistusta valtameriallas tyhjennetään ja kunnostetaan. Altaassa on vettä 250 000 litraa ja siihen kuuluu kymmenmetrinen tunneli, jossa on uinut mustaevähaita ja trooppisia kaloja.

Valtamerialtaan asukkaat muuttivat remontin ajaksi muihin Sea life -keskuksiin. Kesäkuussa otsikoihin yllättävällä lisääntymisellään nousseet iäkkäät mustaevähait muuttivat Tanskaan, Legolandin yhteydessä sijaitsevaan Billundin Sea Life -keskukseen viettämään eläkepäiviään. Sea Life Helsingissä syntyneet juhannuspoikaset palaavat tiedotteen mukaan takaisin Helsinkiin uuteen valtamerialtaaseeen.

Uusittu akvaariokeskus lupaa tarjota aiempaa enemmän interaktiivisuutta asiakkailleen. Keskus on tullut tunnetuksi erityisesti Mikko Meriahvenesta, joka nousi julkisuuteen syötyään pulloharjan. Meriahven kuoli vuonna 2022 17-vuotiaana sairauskohtaukseen.