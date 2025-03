Mikko Mannerilta väkevä puheenvuoro SM-liigan kohtalopelin jälkeen – sanoi suorat sanat yllättäjäjoukkueesta

Jääkiekon SM-liigassa Ässät onnistui selvittämään tiensä puolivälieriin, kun se kaatoi ensimmäisellä pudotuspelikierroksella HPK:n suoraan kolmessa ottelussa. Sarja katkesi perjantaina Porissa, missä Ässät oli parempi lukemin 5–1.

Ässien ja HPK:n sarja alkoi hyvin tasaväkisissä tunnelmissa. Ässät vei avausmittelön nimiinsä lukemin 3–2 ja toisen jatkoerässä 2–1.

Ainoa repsahdus tapahtui perjantaina Porissa.

– Olihan tämä karu peli meidän näkökulmastamme katsottuna. Ässät hyökkäsi niin paljon paremmin kuin me. He olivat koko sarjan ajan hyökkäyspelin rytmittämisessä ja vauhdikkaissa hauissa meitä edellä. Tiesimme tuon ja yritimme parantaa, mutta emme ihan siihen pystyneet. Ässät pääsi vähän liian helposti ottamaan ratkaisevan voiton. Aikomus oli, että olisimme pystyneet pelaamaan niin hyvin, että olisimme saaneet samanlaisen taistelun aikaiseksi kuin mitä saimme ensimmäisessä ja toisessa pelissä, missä marginaalit olivat pienemmät, HPK:n päävalmentaja Mikko Manner mietti.

Manner piti perjantain pelin jälkeen varsin hienon puheenvuoron, missä hän jakoi kunniaa niin Ässille kuin porilaiselle yleisölle.

– On kunnia päästä mukaan tällaisiin mittelöihin, missä hallit ovat täynnä ja yleisö huutaa jo ennen peliä. Jos tuosta ei nauti pelaajana ja valmentajana, niin sitten on ihan väärässä bisneksessä mukana. Meidän kautemme osalta… olihan tämä meiltä huippusuoritus, Manner totesi suorin sanoin.

– Jokainen valmentaja ja pelaaja teki kaikki asiat niin hyvin kuin osasi, minkä kautta voimme lähteä mielenrauhan kanssa tästä eteenpäin. Saavutus riitti tänä vuonna kymmenenteen sijaan. Se on aina suhteessa vastustajaan ja vastassa oli erittäin hyvin roolitettu ja muutenkin erittäin hyvä joukkue. Hyvin valmennettu nippu, joka pelasi kurinalaista jääkiekkoa. Sillä pärjää keväällä. He osasivat rytmittää oikein ja puolustaa eri rytmeissä. Eli niin kuin huippulätkässä pitää pelata. Varsinkin SM-liigassa, missä yhteistyö on ehkä vielä parempaa kuin monessa muussa sarjassa. Emme ihan pystyneet vastaamaan tuohon.

– Tämä ei ole minkään loppu. Tämä ei ole HPK:n loppu, tämä on HPK:n alku, niin kuin joku viisaampi on joskus sanonut. Otamme tämän kokemuksen mukaan ja sitten kun on taas aika lähteä kohti seuraavaa kautta, niin yritämme ja teemme kaikkemme, että olemme entistä parempia, Manner totesi.

HPK oli tämän kauden yllättäjäjoukkue, sillä ennen uuden sesongin alkua moni povasi sitä runkosarjan hännille. HPK vaihtoi heti syksyllä päävalmentajaa, kun Manner hyppäsi Matias ”Maso” Lehtosen tilalle.

HPK oli runkosarjassa kymmenes.

Jutun yläreunan videolla Ässien ja HPK:n ottelun lehdistötilaisuus, missä Manner piti hienon puheenvuoronsa.