Kyberturvallisuuskeskus: Facebookin tietovuodossa ei ole vuotanut niin paljon tietoja kuin alkuun luultiin

Vuonna 2019 varastetut tiedot ovat nyt päätyneet julkiseen verkkoon kenen tahansa saataville. Kaikista tietovuodon uhreista on julkaistu nimi ja puhelinnumero. Lisäksi osasta on mukana esimerkiksi sähköpostiosoite, syntymäpäivä, kotipaikkakunta, työpaikka tai sukupuoli.

Puhelinnumero on kuitenkin Juho Jauhiaisen mukaan ainoa vuotanut tieto, joka on ollut salainen. Muita tietoja on listassa vain, jos ne ovat olleet tietomurron aikaan Facebook-profiilissa julkisesti näkyvissä kaikille.