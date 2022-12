Mikkelin piispa puhui palaneen kirkon parkkipaikalla: "Järkytys, vaikeaa uskoa todeksi"

– Rautjärven kirkon tuhoutuminen on järkytys. Sitä on vaikea uskoa todeksi. Juuri kun kristityt kaikkialla maailmassa juhlivat Kristuksen syntymää, rautjärveläisille rakas kotikirkko tuhoutuu Häkkinen sanoi.

– Kauniin, yli 140-vuotiaan kirkon menetys on suuri asia ennen kaikkea teille seurakuntalaisille ja koko Rautjärvelle. Sitä se on myös Ruokolahden seurakunnalle, Etelä-Karjalalle ja koko meidän maallemme. Seurakunnan koti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus on palanut kokonaan, Häkkinen sanoi.