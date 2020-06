Mikkeliläinen Raimo oli menettää henkensä kotitalonsa palossa – tragedia järisytti ajatusmaailmaa: "Kun kuolema kävi niin lähellä kolkuttelemassa..."

”Paljon ihmisen elämästä hävisi siinä”

Esineellä on miehelle erityistä tunnearvoa. Se on ollut kiertopalkintona painin Suomen mestaruuskisoissa, ja Helsingin Paini-Miehet lahjoitti sen Heinäselle, kunniapuheenjohtajalleen, seuran 75-vuotisjuhlissa.

Ihmisten tuki lämmitti mieltä

– Välillä tässä maailmassa tuntuu siltä, että elämä on pinnallistunut, mutta näköjään ei sitten kuitenkaan. On se ihminen siellä vielä sisällä.

Uusi talo palaneen tilalle

– Se mielessä kävi moneen kertaan, että haluaako tällaisella paikalla olla, jossa on näin ikävä muisto. Kyllä se siitä sitten vahvistui, että se on meidän kotimme. Siinä me olemme halunneet asua, ja tarkoitus on asua loppuelämä, Heinänen kertaa.