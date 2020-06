Yrittäjä ei uskonut silmiään, kun näki valtavien liekkien tuhoavan yli satavuotiaan Liperin myllyn – Anne Vänskä heräsi yöllä järkyttävään puheluun: "Tärisin puolisokissa"

– Mietin, että jollakulla on oikeasti asiaa, koska eihän minulle muuten soiteta yöllä, hän kertaa.

– Soittaja oli yrittäjäkollegani. Taisin kysyä heti ilman mitään kummempia tervehdyksiä, että mitä on tapahtunut, Anne sanoo.

Tulipalossa tuhoutui käytännössä kaikki

– Osa siiloista on kyetty säästämään, niitä on jäähdytetty koko ajan palon aikana. Ei voi kuitenkaan tietää, kuinka kuumaksi lämpötilat ovat nousseet ja minkä verran raaka-aineita on säästynyt. Niitä ei päästä nyt tutkimaan, koska kaikki kuljettimet tuhoutuivat, Anne kertoo.