Mike Tysonin paljastus kohuottelun alla sai viranomaiset varpailleen – "Melkein kuolin"

Nyrkkeilylegenda Mike Tysonin on määrä kohdata nyrkkeilijäksi ryhtynyt sosiaalisen median esiintyjä Jake Paul perjantaina Arlingtonissa Teksasissa käytävässä ottelussa. Teksasin osavaltion lupaviranomainen (The Texas Department of Licensing and Regulation, TDLR) haluaa kuitenkin kuulla Tysonia tämän terveydentilasta ennen ottelun toteutumista.