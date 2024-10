Mike Tysonista täräytettiin suorat sanat: "Julkeaa"

– Todellisuus on, että 20 vuotta sitten, kun Tyson lopetti uransa, hän oli täysin loppu. Se oli silloin todella surullista katsottavaa, Hearn täräyttää BBC:n mukaan .

Tysonista tuli nuorin raskaansarjan maailmanmestari vuonna 1986, kun hän voitti Trevor Berbickin vain 20-vuotiaana. "Iron Mike" on kuitenkin jo 58-vuotias. Hän lopetti uransa lähes 20 vuotta sitten, ja Hearn pelkää, että ottelu Paulia vastaan ei pääty hyvin.

– Hän on minun suosikkinyrkkeilijäni, yksi kaikkien aikojen parhaista, mutta hän 58-vuotta vanha ukko, Hearn sanoo.

Tyson on nyrkeillyt ammattilaisena viimeksi vuonna 2005. Hän nyrkkeili näytösottelun, kun vastaan asettui Ray Jones Jr. vuonna 2020, mutta se on Tysonin ainoa koettelemus viime vuosilta. Siitäkin on aikaa jo neljä vuotta.