Mike Tysonin kehään paluusta uutta tietoa – lääkäreiltä tiukka varoitus nyrkkeilylegendan leiriin

Tysonin on ollut määrä palata kehään heinäkuussa kohtaamalla ammattinyrkkeilyn maailmaan siirtynyt Youtube-vaikuttaja Jake Paul .

Alkuperäisten suunnitelmien mukaan ottelu on ollut määrä järjestää amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan Dallas Cowboysin 80 000 katsojapaikan stadionilla Texasin Arlingtonissa 20. heinäkuuta.

Lääkärit: Lepoa tai hätäleikkaus

USA Today -lehti on haastatellut useita vatsaelinsairauksiin erikoistuneita lääkäreitä ja antaa ymmärtää, että Tysonia voisi vaivata vatsahaava.

/All Over Press

/All Over Press

Tyson uhosi tyrmäävänsä Paulin

Tyson vakuutteli tiistaina, että hän kokee olevansa 100-prosenttisesti kunnossa sunnuntaisesta säikähdyksestä huolimatta. Sittemmin hän on sanonut olevansa priimakunnossa, kun ottelu Paulia vastaan lopulta saadaan järjestettyä.

Tyson hallitsi ammattinyrkkeilyn raskaan sarjan kiistattomana maailmanmestarina vuosina 1987–1990. Hän täyttää kesäkuussa 58 vuotta. Paul on puolestaan 27-vuotias, ja nyrkkeily-yhteisössä on herännyt huolta kaksikon ikäerosta. Entinen raskaan sarjan mestari Deontay Wilder on muun muassa ilmaissut huolensa siitä, että Tyson voisi loukkaantua kehässä.