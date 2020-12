Mika Salminen kritisoi WHO:ta Helsingin Sanomien haastattelussa: järjestö vitkutteli ja kierteli, vaikka virus jo levisi maailmalla

– Olemme WHO:n puolella, ja se on Suomelle tärkeä toimija. Silti se on läpipoliittinen instituutio. Pääjohtaja ja aluejohtajat on poliittisesti valittuja, ja heidän taustallaan on vaikuttajatahoja. Ei saa olla naiivi. Kaikkia järjestön viestejä pitää osata tulkita, Salminen sanoo haastattelussa.