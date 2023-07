Mikä sähköautoilussa ottaa päähän? Nyt puhuvat he, jotka ihan oikeasti ajavat sähköautolla

Matkojen suunnittelussa lataus sen sijaan on pohdittanut noin joka kolmatta sähköautoilijaa. Suurin piirtein yhtä monen autoiluun on vaikuttanut pakkanen. Tesla-kuskit kuitenkin erottuvat joukosta.

– Heillä on selvästi muita harvemmin haasteita lataukseen tai pakkaseen liittyen. Myös ohjelmisto-ongelmat ovat kyselyn mukaan Tesla-kuskeille muita sähköautoilijoita pienempi riesa, sähköautovakuutusten tuotepäällikkö Janne Sivenius Ifistä kertoo tiedotteessa.

Asenteissa isoja alueellisia eroja

Siveniuksen mukaan kysely osoitti, että sähköautoiluun liittyvissä asenteissa on suuria eroja alueellisesti, koska autokanta sähköistyy eri puolilla Suomea hyvin eri tahtia.

– Uudellamaalla, jossa sähköautoihin on jo totuttu, muiden asenteet haasteelliseksi kokee sähköautoilijoista noin joka seitsemäs, mutta muualla Suomessa peräti joka neljäs, Sivenius sanoo.

Kotilataus yleistyy

– Kotilatausasema on arkea helpottava ja ammattilaisen asentamana turvallinen tapa kotona lataamiseen, joten on hienoa, että se on näin monella jo käytössä, Sivenius sanoo.