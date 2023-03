Alkoholin käyttö töissä voi kertoa laajasta päihdeongelmasta – "Viimeinen linnake, jossa elämänhallintaa yritetään pitää kasassa"

– Jos ajatellaan perinteistä suomalaista työelämää, ollaan aika työorientoituneita. Se on sellainen viimeinen linnake, jossa elämänhallintaa yritetään pitää kasassa ja näyttää, ettei mitään pulmaa ole.

Eri mediat ovat uutisoineet nimettömien haastattelujen pohjalta Lintilän alkoholin käytöstä työtehtävissä. Hänen on epäilty vaikuttaneen päihtyneeltä muun muassa illallisella Ruotsissa valtiovierailun aikana.

Levolan mukaan asetelma on vaikea, jos työhön liittyy edustustehtäviä, joiden yhteydessä on tarjolla alkoholia. Selkeää vastausta ei Levolan mukaan ole siihen, mikä on hyväksyttävä määrä alkoholia kussakin tilanteessa.