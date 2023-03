IS: Annika Saarikko keskustellut kahdesti Mika Lintilän kanssa alkoholinkäyttöön liittyvistä huhuista – kiistää olleensa päihtyneenä eduskunnassa

Hallituksen sisällä on tällä hallituskaudella herättänyt keskustelua elinkeinoministeri Mika Lintilän alkoholin käyttö. Asian ovat vahvistaneet Ilta-Sanomille useat hallituksen sisäpiirilähteet eri puolueista.

Lehden mukaan keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko on keskustellut Lintilän kanssa kahteen otteeseen alkoholinkäyttöön liittyvistä huhuista. Lintilä itse on kiistänyt työskennelleensä päihtyneenä hallituskauden aikana.

Lintilä on kiistänyt olleensa päihtyneenä eduskunnassa tuolloin.

Lintilä kiistää huhut perättöminä

Saarikon mukaan Lintilä on kiistänyt alkoholin käyttöön liittyvät huhut perättöminä.

Ilta-sanomille puhuneet sisäpiirilähteet kertovat muun muassa havainneensa Lintilän olleen päihtyneenä työtehtävissä sekä vaikuttaneen kerran humalaiselta. Yhden sisäpiirilähteen mukaan Lintilän alkoholinkäytöstä on keskusteltu ministereiden kesken.

Eräs keskustan kansanedustaja on arvioinut Iltalehdelle, että on ollut hetkiä, jolloin Lintilä on ollut selkeästi alkoholin vaikutuksen alaisena ministerin tehtäviä hoitaessaan.