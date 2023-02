Valokuvaaja myönsi suosionsa takana olevan härskin vedätyksen: "Ehkä yli 95 prosenttia ei tajua"

Averyn sivuprojektina syntyneellä Instagram-tilillä @averyseasonart oli tuolloin "vasta" noin 12 000 seuraajaa, mutta tämäkin oli jo ollut yllätys, sillä hän oli perustanut sen vasta lokakuussa. Kaikki hänen luomassaan tilissä antoi ymmärtää, että hän esittelee siellä ottamiaan valokuvia oikeista henkilöistä. Totuus on kuitenkin toinen. Nyt tilillä on seuraajia jo noin 30 000.

Homma kuitenkin lähti käsistä, ja nyt tekoälyn luomien kuvien jälkikäsittelystä on tullut Averylle taiteellinen henkireikä. Nyt Instagram-tilin kuvauksessa on myös maininta tekoälyn generoimista kuvista.

Mikä Midjourney?

Ympäripyöreitä selityksiä

Avery on saanut "valokuvistaan" runsaasti ihailevaa ja kannustavaa palautetta, mutta myös kysymyksiä on herännyt. Häneltä on tiedusteltu muun muassa sitä, kuinka hän on kuvat ottanut ja millaisella kalustolla.