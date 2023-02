"Mikä hemmetin sirkus tästä on tullut" – ruotsalaisagentti tyrmää SM-liigaseuran rahanahneen pelaajasuhmuroinnin

SM-liiga on suljettu sarja, eikä putoamisuhkaa ole, joten useampi runkosarjan alakertaan juuttunut seura kauppaa tähtipelaajiaan palkkakustannusten keventämiseksi.

Yksi kuumimmista nimistä siirtopuheissa on Vaasan Sportin hyökkääjä Axel Holmström.

– Mikä hemmetin sirkus tästä on tullut. Tämä on absurdia, Holmströmin agenttina toimiva Martin Nilsson paahtaa Hockeysverigelle .

Elmeri Elo / All Over Press

Ruotsissa tilanne on toinen. Maan ylimmät sarjat ovat avoimia ja joukkueet vahvistavat rivejään kilpaa karsintapeikon välttämiseksi.

Sportin kaavoittamissa vaihtoehdoissa on ollut joukkueita, joihin Holmström ei ole ollut valmis siirtymään, vaikka vaasalaisseura olisi hyötynyt taloudellisesti enemmän.

– Tilanne on nurinkurinen. Toki he omistavat pelaajan, mutta eivät he päätä missä hän pelaa seuraavaksi, Nilsson kihisee.