Tapparakin kilpavarustelee antautuneen Sportin kustannuksella – Leijonien MM-kultavahti Tampereelle

Hovinen, 34, on edustanut neljällä edellisellä kaudella Sportia. Kuluvalla sesongilla pelattuja otteluita on kertynyt 20 torjuntaprosentilla 89,3.

Hovinen on edustanut urallaan lukuisia SM-liigaseuroja. Pidempiä visiittejä vyöllä on Sportin lisäksi Pelicansista ja KalPasta. Kaksimetrinen torjuja on piipahtanut myös Kärppien, Jokerien ja KooKoon tolppien välissä.