Mikä hehku! Tältä Minea Blomqvist-Kakko näyttää Olet mitä syöt -elämäntaparemontin jälkeen!

– Arjessa ruoanlaitto on minulle pakollinen paha. Jos Roope on kotona, niin hän tekee ruoan, ja jos Roope on poissa, niin haen hirveällä kiireellä lapsen tarhasta, sitten teen välipalaa. Sitten monesti kello on puoli seitsemän-seitsemän emmekä ole käyneet kaupassakaan. Monesti se menee noutoruokaan, Blomqvist-Kakko kertoo.