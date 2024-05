Mika Häkkiseltä kannanotto tulikuumaan F1-uutiseen

Red Bull tiedotti keskiviikkona, että Newey siirtyy välittömästi syrjään tallin F1-tehtävistä ja siirtyy brändin hyperauton kehitystyöhön. Lopullisesti Newey hyvästelee Red Bullin ensi vuoden alkupuolella.

Tämä käynnistyi välittömästi spekulaatiot siitä, mihin Newey palkataan seuraavaksi. Hän on haluttu mies, sillä autoilla, joiden suunnittelussa Newey on ollut mukana, on vuodesta 1992 lähtien voitettu 12 valmistajien ja 13 kuljettajien MM-titteliä.

Torstaina Ferrari nousi tämän pohdiskelun piikkipaikalle, ja italialaislähteiden mukaan Neweyn siirto punaisiin on jo käytännössä varmaa.

Myös Mika Häkkinen ajoi vuosien 1998-1999 maailmanmestariksi Neweyn suunnittelemalla McLarenilla.

– Se (lähtöpäätös) on iso muutos hänelle itselleen, mutta myös Red Bullille ja koko Formula 1:lle. Hänhän on nerokkailla autoillaan tuonut mestaruuksia Williamsille, McLarenille ja Red Bullille. Lähtöpäätös on siis erittäin merkittävä, Häkkinen toteaa Unibetin tiedotteessa.

Red Bull, ja varsinkin sen kolminkertainen mestarikuski Max Verstappen, dominoi tälläkin hetkellä F1-sarjaa. Häkkinen näkee Newey-ratkaisussa kolme merkittävää tekijää.

– Ensimmäinen on vaikutus talliin, jos suunnittelun avainhenkilöt päättävät seurata häntä. Johtuipa se sitten tallin sisäisestä politiikasta tai siitä, että Adrian siirtyykin toiseen talliin, esimerkiksi Ferrarille.

– Toinen syy on se, aiheuttaako lähtö epävakautta talliin jääneissä. Kun kapteeni lähtee, jonkun on täytettävä saappaat saman tien, tai muuten seuraa sekaannusta.

– Kolmanneksi pääsemme näkemään, miten asia vaikuttaa hallitsevaan maailmanmestariin Max Verstappeniin. Tämän vuoden auto ei menetä suorituskykyään, ja kauden 2025 auto on luultavasti kehitysversio nykyisestä, mutta vuonna 2026 autot suunnitellaan täysin uusien sääntöjen mukaan. Adrian on jo alkanut työstää konseptia, mutta hän ei jää saattamaan työtä loppuun. Maxin kannalta vieläkin huolestuttavampaa on se, jos Adrian olisikin tähän aikaan ensi vuonna töissä jossain muussa tallissa, Häkkinen analysoi.

F1-sarja jatkuu Miamissa tänä viikonloppuna. Verstappen on voittanut neljä viidestä alkukauden kisasta.