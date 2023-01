Mika Häkkinen väläyttelee: ”uskomattoman” Lewis Hamiltonin valta-asema uhattuna Mercedeksellä

– Mercedes vei valtavasti autoaan eteenpäin, minkä myötä he pääsivät taas voittokantaan kiinni. Nyt kysymys kuuluu, pystyykö Russell jatkamaan tuolla linjalla?

– Lewis on kuitenkin aivan uskomaton tapaus. Uskomaton persoona ja uskomaton kuljettaja. Jos George pitää hänet takanaan, Englannissa voidaan miettiä, että ”wow, mikä kuljettaja meillä onkaan”, Häkkinen maalailee.

Hamilton on ollut Mercedeksen ykköskuljettaja kaudesta 2013 lähtien. Hänen valta-asemansa on horjunut käytännössä vain kerran, kaudella 2016, kun hänen tallikaverinsa Nico Rosberg voitti kuljettajien maailmanmestaruuden. Tuoreeltaan Mercedeksen uusi kuski Russell on laittanut F1:n seitsenkertaisen maailmanmestarin koetukselle.