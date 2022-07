Kansan suosikiksi noussut Mika Aaltola ei tyrmää presidenttiehdokkuutta: "Kokisin kiusausta lähteä ehdolle, jos mukana on vain suomettuneita"

– Kenelläkään ei ole kristallipalloa, mutta luottamusta on tullut ja olen sen merkille laittanut. Niin kuin olen sanonut, se on mission impossible (mahdoton tehtävä), Aaltola sanoi.

Mutta mikään ei ole mahdotonta ennen kuin vaalit on käyty. Aaltolakin haluaa jättää itselleen takaportin auki.

– Jos kävisi niin, että presidentinvaaleissa on vain suomettumisen hännän edustajia ehdokkaina, sitten kyllä kokisin kiusausta ainakin lähteä, hän jatkaa.

Aaltolan mukaan juuri suomettuminen, eli kumartelu entisen Neuvostoliiton suuntaan, on vääristänyt suomalaista politiikkaa vuosikymmeniä. Hänen mukaansa se on myös saanut aikaan "järjettömiä asioita, kuten Fennovoiman ja Fortumin seikkailut Venäjällä ja Saksassa", joiden takia etenkin Fortum on joutunut liemeen Ukrainan sodan alettua.