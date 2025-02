200-vuotias Raakku ja sosiaalisen median kuningatar – tässä ovat Miila Virtasen sketsihahmoehdokkaat

Miila Virtanen esitteli Putous-katsojille sketsihahmoehdokkaansa Raili Raakun ja Anniina_Alaviivan.

Putouksen 17. kauden toisessa lähetyksessä nähdään sketsihahmoehdokkaat Nicklas Pohjolalta, Miila Virtaselta ja Ville Mikkoselta.

Tässä ovat Miila Virtasen sketsihahmoehdokkaat!

Raili Raakku

Raili RaakkuAtte Mäläskä / MTV

Raili Raakku on Vuoden sketsihahmokilpailun kaikkien aikojen vanhin osallistuja. Suomussalmelta kotoisin oleva 200-vuotias Raakku on saapunut isolle kirkolle tärkeän sanoman kanssa.

–Ei ole tapana avautua, Raakku sanoo.

Anniina_Alaviiva

Anniina_AlaviivaAtte Mäläskä / MTV

Anniina_Alaviiva on sosiaalisen median kuningatar, sisällöntuottaja, influencer ja mom to be, jonka huulet ovat saatu.

– Stoorien puolella lisää, hän lupaa.

2:19 Tällainen on Anniina_Alaviiva!