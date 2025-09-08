Miespoliisi auttoi päihtyneen naisen suihkuun – sai syytteet

Nainen oli "vahvasti päihtynyt" ja hänen vaatteissaan oli ulostetta. Poliisi ei saanut asiassa tuomiota.
Poliisimiestä syytettiin virkavelvollisuuden rikkomisesta elokuisena iltana, kun hän oli järjestyspoliisin tehtävissä vienyt vahvasti päihtyneen naisen tämän kotiin ja suihkuun asti.
Kyseinen tapaus sattui elokuisena iltana vuonna 2023 Etelä-Suomessa. Tuomio asiassa annettiin elokuussa 2025.
Vaatteissa ulostetta
Partiojohtajana tuona iltana toiminut mies oli tavannut naisen virkatehtävällä järjestyspoliisin tehtävissä. Hän oli tehnyt päätöksen siitä, että nainen tulee kuljettaa kotiinsa.
Poliisin mukaan nainen ei ollut niin päihtynyt, etteikö hän olisi voinut olla yksin kotonaan eikä päihtymistila edellyttänyt hänen viemistä säilöön.
Partio vei naisen tämän asunnon kylpyhuoneeseen, jossa syytteessä ollut poliisi kehotti naista riisuuntumaan ja peseytymään, sillä oli havainnut ulostetta naisen housuissa.
Nainen oli itse mennyt suihkuun, ja partio oli auttanut häntä. Suihkua nainen oli poliisin mukaan pitänyt itse.
Poliisin mukaan naisen päihtymystila oli kuitenkin sellainen, että hän oli tiennyt mitä tilanteessa tapahtui.
Poliisi oli huomannut myös naisen paidassa ulostetta, ja poliisi auttoi sen pois ottamisessa.
Naisella oli ollut suihkussa rintaliivit päällä, ja hän oli pesun ajan selin poliisiin päin.
Suihkun jälkeen poliisi oli auttanut naista kuivaamisessa.
Kuivaaminen oli tapahtunut takapuolen pinnalta, poliisi kertoi oikeudessa.
Naiselle oli katsottu puhtaat vaatteet, jonka jälkeen poliisin partiokaveri oli soittanut ambulanssin tarkastamaan naisen tilan.
Syyttäjä: Ei kuulu poliisin tehtäviin
Syyttäjän mukaan poliisi rikkoi näin toimiessaan virkavelvollisuutensa. Hänen mukaansa poliisilla ei ole ollut toimivaltaa kyseiseen tekoon eikä vastaava kuulu poliisin tehtäviin.
Syyttäjän mukaan tekoa ei voitu pitää vähäisenä ottaen huomioon teon laatu, henkilökohtaisen koskemattomuuden loukkaus ja sitä, että kohde oli eri sukupuolta.
Poliisi kiisti oikeudessa syyllisteensä rikokseen. Hänen mielestään kyse oli henkilön auttamisesta ja naisen hyvinvoinnin turvaamisesta.
Syyttäjän mukaan kyseinen nainen oli ollut tyytyväinen saamaansa apuun, eikä hänellä ollut mitään vaatimuksia poliisia kohtaan.
Syyte hylättiin käräjäoikeudessa, sillä teon katsottiin olevan vähäinen.
Oleellista oikeuden mukaan oli olosuhteet, eli ulosteessa olevat vaatekappaleet sekä tapahtuman vähäinen kesto ja se, että nainen itse ei ollut esittänyt mitään vaatimuksia.